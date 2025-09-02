Vertenza entrate, Sardegna chiedo allo Stato 200 milioni: incontro nel pomeriggio

Giornata importante per la Sardegna. Questo pomeriggio alle 15 il ministro delle Finanze Giorgetti incontrerà i rappresentanti delle Regioni a Statuto Speciale e in rappresentanza dell’Isola ci sarà Giuseppe Meloni.
Il fulcro della discussione sarà la vertenza entrate e le mancate compensazioni da parte dello Stato della quota di entrate fiscali per coprire i mancati introiti delle tasse.
Secondo quanto riferito, alla Sardegna spetterebbero sette decimi dell’Irpef riscossa nell’Isola: circa 200 milioni per il 2025.
