Oristano, nuovo caso di Febbre del Nilo: 76enne ricoverata al San Martino

Ancora un nuovo caso di Febbre del Nilo accertato in provincia di Oristano. Secondo quanto riferito dalla Asl, si tratta di una donna settantaseienne e rappresenta il quattordicesimo caso diagnosticato.

La donna è stata ricoverata al San Martino di Oristano e dopo l’accertamento, il dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria, diretto dalla dottoressa Maria Valentina Marras, ha fatto scattare immediatamente tutte le misure previste per il caso.

La Asl invita tutti i cittadini a prestare attenzione alle misure di cautela e prevenzione, per contenere la diffusione della malattia.

