Quartu, al via i lavori a Is Arenas: si punta a concluderli entro estate 2026

Ora ci siamo: i lavori di riqualificazione del complesso sportivo di Is Arenas sono ufficialmente partiti e il Comune di Quartu è pronto a restituire alla città un impianto sportivo di altissimo livello, che punterà ad ospitare anche gare internazionali.

Secondo le stime elaborate finora, l’intera opera di restyling dovrebbe concludersi entro l’estate del 2026, con il progetto che ha già ottenuto il via libera da parte del Coni ed è in attesa di quello da parte della Fidal, la Federazione Italiana di Atletica Leggera.

Il costo complessivo dell’opera si aggira intorno ai 3,5 milioni e mira alla realizzazione del campo da calcio e della pista di atletica, oltre a spalti e spogliatoi.

“Con la consegna dei lavori diamo concretezza a un impegno profuso per anni, necessario per far rivivere l’impianto di Is Arenas – ha dichiarato l’Assessore ai Lavori Pubblici di Quartu Antonio Conti – Un obiettivo prioritario in considerazione dell’importanza da sempre rivestita dall’impianto dal punto di vista sportivo ma anche a livello sociale, con tanti ragazzi che ritroveranno uno spazio vitale dove crescere e socializzare”.

“I lavori prenderanno avvio dal recupero della tribuna, che sarà completamente strutturata con bagni e servizi per il pubblico – spiega ancora l’esponente della Giunta Milia – Saranno rifatti gli spogliatoi, con spazi appositi per uomini e donne, mentre la casa del custode sarà in parte adibita a punto di pronto soccorso. A ruota si interverrà sul campo, dove tornerà l’erba vera, consentendo così l’utilizzo anche per le discipline dell’atletica, e sulla pista, che richiede ancora più accuratezza e precisione”.

