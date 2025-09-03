Prima pagina Sardegna, nasce la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale

Sardegna, nasce la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale

L'operazione rientra nel Piano Regionale Sangue di questo triennio 2025-28, che mira a rendere la Sardegna autosufficiente per donazioni, emocomponenti e farmaci plasmaderivati

Di
Redazione Cagliaripad
-
Crediti foto: Ansa

E’ stato varato il piano regionale Sangue per il triennio 2025-28 che mira a rendere la Sardegna autosufficiente per quanto riguarda le donazioni, emocomponenti e farmaci plasmaderivati. Per questo motivo, è stata istituita anche la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale regionale.

Ne faranno parte il direttore generale della Sanità o suo delegato; il responsabile della struttura regionale di coordinamento delle attività trasfusionali; i rappresentanti delle direzioni mediche di presidio ospedaliero; i responsabili delle strutture trasfusionali; i rappresentanti delle società scientifiche nel settore trasfusionale; rappresentanti delle associazioni e/o federazioni dei donatori di sangue ed emocomponenti; rappresentanti delle associazioni dei pazienti emopatici e politrasfusi.

“La recente regolamentazione europea di settore ha aggiornato il quadro di riferimento per quanto attiene le sostanze di origine umana, tra cui rientrano anche i componenti del sangue: vengono stabiliti standard elevati di qualità, sicurezza ed efficacia per le attività di raccolta, distribuzione e utilizzo, a cui dovranno adeguarsi tutti gli Stati dell’Unione entro i prossimi due anni” ha spiegato l’assessore della Sanità, Armando Bartolazzi.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE