Stop urgenze a Neurochirurgia, Aou Sassari fa chiarezza: “Assistenza resta garantita”

L’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari ha voluto fare chiarezza in seguito allo stop annunciato da parte della Neurochirurgia dell’istituto di prendere in carico le urgenze, per via della carenza di personale.

L’Aou, infatti, ha specificato che in questa fase l’attività legata ai casi urgenti potenzialmente evolutivi viene reindirizzata verso un’altra struttura regionale, ma l’assistenza alle emergenze che arrivano in pronto soccorso resta garantita: “In questo modo nessun cittadino viene lasciato senza risposta. Resta normale l’attività routinaria” si legge nel comunicato.

“Sappiamo che la situazione non è semplice – ha spiegato il commissario straordinario dell’Aou di Sassari, Mario Carmine Palermo – e siamo in costante contatto con l’Assessorato regionale della Sanità per trovare una soluzione stabile. La criticità è legata alla mancanza di personale, che si è acuita di recente con il pensionamento di un dirigente medico e dall’improvvisa assenza per malattia di un altro professionista”.

