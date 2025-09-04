Capoterra, sorpresi in auto con l’eroina: arrestati due uomini

Nella notte tra il 3 e il 4 settembre i Carabinieri della Stazione di Pula hanno arrestato in flagranza due uomini di 56 e 52 anni, entrambi disoccupati, residenti a Pula e già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è scattata lungo la Statale 195, in località Maddalena Spiaggia, nel comune di Capoterra. I militari hanno fermato i due a bordo di una Mini Cooper e l’atteggiamento nervoso dei passeggeri, unito ai precedenti, ha spinto i Carabinieri a effettuare una perquisizione che ha portato al sequestro di circa 100 grammi di eroina.

Le verifiche sono proseguite anche nelle abitazioni degli indagati. Nella casa del 56enne sono state trovate altre 16 dosi di eroina (per un totale di 10,3 grammi), 6.030 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio, e materiale per il confezionamento della droga.

Dopo le formalità di rito, i due sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo fissato per la mattinata di oggi dall’Autorità Giudiziaria di Cagliari.

