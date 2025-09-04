Monastir, telecamere irregolari in un’azienda agricola: imprenditore denunciato

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari hanno denunciato alla Procura della Repubblica un imprenditore agricolo di 74 anni, residente a Monastir e incensurato, amministratore unico di una società del territorio.

L’uomo è accusato di aver installato impianti di videosorveglianza non conformi alle prescrizioni di legge, in violazione dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970), che regola l’uso di strumenti dai quali possa derivare un controllo a distanza sull’attività dei dipendenti.

Al termine degli accertamenti sono state comminate ammende per un totale di 387,25 euro. L’Autorità Giudiziaria è stata informata e i Carabinieri del Nil proseguono con le verifiche mirate a garantire il rispetto delle norme a tutela dei lavoratori e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

