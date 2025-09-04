Cagliari, Belotti scalda i motori: primi allenamenti “sognando” Borriello e Lapadula

Il "gallo" Belotti ha iniziato ad allenarsi con la squadra insieme agli altri due nuovi acquisti Zé Pedro e Rodriguez: ora spera di ricalcare le orme di altri due bomber rinvigoriti in Sardegna

Mentre il campionato è fermo per la sosta nazionali, il Cagliari di Fabio Pisacane inizia a conoscere gli ultimi arrivati dalla sessione di mercato estiva. Andrea Belotti, Zé Pedro e Juan Rodriguez hanno svolto le prime sessioni di allenamento con la squadra negli ultimi due giorni e sperano di essere subito utilizzati alla ripresa contro il Parma.

Contro i ducali sarà il primo scontro diretto con un’avversaria per la lotta salvezza, dopo due match giocati a testa alta contro le big Fiorentina e Napoli. Mister Pisacane spera di poter contare subito sui nuovi acquisti, soprattutto sul “gallo” e sui suoi gol.

Il 31enne è reduce da diverse stagioni poco brillanti, ma a Cagliari sono memori di quanto l’isola possa far bene per ritrovare serenità e gol in un attaccante. Da Marco Borriello e Gianluca Lapadula, passando per Leonardo Pavoletti: sono diversi gli esempi di bomber rinvigoriti grazie alla Sardegna. E ora Belotti spera di iscriversi al club.

