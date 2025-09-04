Bosa, alimenti senza tracciabilità: sequestrati 300Kg di prodotti

La Polizia locale di Bosa, su segnalazione del Servizio Igiene degli Alimenti e del Settore Veterinario della Asl di Oristano, ha effettuato un controllo che ha portato al sequestro di 300 chili di prodotti alimentari. I prodotti, privi di tracciabilità, erano esposti in una bancarella.

Dopo diverse ore di verifiche, sono stati sequestrati salumi e formaggi, che verranno distrutti in un centro autorizzato.

Il titolare della postazione sarà segnalato all’autorità giudiziaria. La Polizia locale ha inoltre annunciato che i controlli verranno intensificati, in particolare dopo i recenti casi di intossicazione da botulino avvenuti a Cagliari, che hanno causato la morte di due persone.

