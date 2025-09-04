Brutto incidente a Quartu sulla 554: sette persone ferite nello scontro

Un grave incidente stradale ha scosso questa mattina la comunità di Quartu Sant’Elena, dove un violento scontro frontale ha causato il ferimento di sette persone. L’incidente, che ha coinvolto diversi veicoli, è avvenuto sulla strada che collega la nuova SS 554 alla nuova SS 125.

Sul luogo dell’incidente sono accorse immediatamente numerose ambulanze del 118. Ci sarebbero sette feriti, alcuni sono stati trasferiti d’urgenza negli ospedali cagliaritani: il Brotzu, il Policlinico e il Santissima Trinità.

La Polizia locale di Quartu è intervenuta per i rilievi, necessari a determinare le dinamiche esatte dello scontro. Per permettere l’intervento dei soccorritori e le operazioni di indagine, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico, creando notevoli disagi alla circolazione.

