Dorgali, sequestrato stabilimento balneare abusivo: gestore nei guai

Un lido balneare di 700 metri quadrati sulla spiaggia di Osalla, nel comune di Dorgali, è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza di Nuoro. Il gestore, privo della necessaria concessione demaniale, operava illegalmente.

L’uomo è risultato anche sconosciuto al fisco, non avendo una partita Iva. L’attenzione delle Fiamme Gialle è stata attirata dai prezzi notevolmente più bassi rispetto a quelli praticati dagli altri stabilimenti della zona.

Il sequestro ha coinvolto tutta l’attrezzatura usata per l’attività, tra cui ombrelloni, canoe, pedalò, tavoli e sedie. Il responsabile è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Nuoro. Le indagini ora proseguiranno per calcolare il volume d’affari e le tasse evase. I dati raccolti saranno forniti all’Agenzia delle Entrate per il recupero delle somme e per l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it