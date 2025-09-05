Sassari, cane denutrito e maltrattato: scatta la denuncia per il proprietario

L'animale, denutrito e spaventato, viveva in un'area fatiscente, senza acqua né cibo e immerso nei suoi stessi escrementi

Un cane meticcio è stato salvato dalla Polizia di Stato a Sassari, dopo essere stato trovato in condizioni di grave maltrattamento. L’animale, denutrito e spaventato, viveva in un’area fatiscente, senza acqua né cibo e immerso nei suoi stessi escrementi.

La scoperta è stata fatta mercoledì scorso da due agenti della Sezione Volanti durante un servizio di controllo del territorio. Gli agenti hanno subito notato lo stato di estrema sofferenza dell’animale, che presentava segni di malnutrizione, difficoltà a camminare e la quasi totale assenza di pelo sulla schiena.

Allertate le Guardie Zoofile e i servizi veterinari, il cane è stato subito prelevato e trasportato in un canile, dove ha ricevuto le prime cure e dove sarà assistito da personale specializzato. Per il proprietario è scattata la denuncia per maltrattamento di animali.

