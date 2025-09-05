Carbonia, tentata rapina e furto in abitazioni: 46enne in arresto

Serata movimentata nel centro cittadino di Carbonia, dove i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno arrestato in flagranza un 46enne senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, accusato di tentata rapina e tentato furto aggravato.

L’operazione è scattata dopo una segnalazione giunta alla Centrale Operativa che segnalava movimenti sospetti nei pressi di alcune abitazioni. Le pattuglie sono intervenute rapidamente, sorprendendo l’uomo mentre usciva da un appartamento abitato da una pensionata di 78 anni, che pur impaurita aveva provato a resistere all’intrusione.

Non pago, il sospettato stava già tentando di forzare il portone dell’abitazione vicina, di proprietà di un commerciante 51enne, quando i militari lo hanno bloccato. Alla vista delle divise, ha cercato di fuggire, ma è stato subito immobilizzato e portato in caserma.

