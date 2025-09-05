Cala Luna, si perde lungo il sentiero: escursionista salvato a notte fonda

L'escursionista di nazionalità tedesca è stato salvato e recuperato intorno alle 3:15 della notte grazie al lavoro dei soccorritori

Un escursionista di nazionalità tedesca, che ieri sera aveva perso l’orientamento sul sentiero per Cala Luna, è stato recuperato alle 3:15 di questa mattina.

L’uomo, bloccato dall’oscurità, è stato soccorso grazie all’intervento congiunto del Soccorso Alpino e Speleologico Sardegna di Dorgali e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

L’allarme era scattato dopo che la Centrale Operativa del 118 aveva ricevuto la richiesta di aiuto. Due tecnici della stazione di Nuoro e due della Guardia di Finanza si sono recati sul posto, hanno raggiunto l’escursionista e, dopo aver verificato le sue buone condizioni di salute, lo hanno riaccompagnato alla sua auto, parcheggiata a Buchi Arta. All’operazione hanno partecipato anche i Vigili del Fuoco.

