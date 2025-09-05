La Maddalena, campeggio notturno abusivo: fioccano le multe

La Compagnia barracellare di La Maddalena ha condotto una serie di controlli per contrastare il fenomeno del campeggio abusivo nell’arcipelago. Dodici persone sono state multate con sanzioni che vanno dagli 83 ai 300 euro per aver campeggiato con tende o mezzi non autorizzati in aree di elevato valore ambientale.

Le operazioni si sono concentrate su alcuni dei punti più sensibili di La Maddalena e Caprera, dove anche poche presenze non regolamentate possono causare danni significativi. Il campeggio libero, infatti, ha un impatto notevole sul Parco Nazionale dell’Arcipelago, contribuendo all’abbandono di rifiuti, al degrado della macchia mediterranea e all’aumento del rischio di incendi.

Inoltre, questo tipo di attività disturba la fauna selvatica e accelera i processi di erosione del suolo, compromettendo habitat unici.

