Province Città Metropolitana Nora, l’ex casa del parroco di Sant’Efisio affidata al comune di Pula

Nora, l’ex casa del parroco di Sant’Efisio affidata al comune di Pula

Raggiunto un accordo con il Comune di Cagliari. L'obiettivo è quello di promuovere e valorizzare il Cammino di Sant'Efisio

Di
Redazione Cagliaripad
-
Crediti foto: Comune di Pula

È stato raggiunto un accordo tra il Comune di Cagliari e il Comune di Pula per la concessione in uso gratuito all’amministrazione di Pula della ex casa del parroco di Sant’Efisio, uno dei luoghi simbolici della festa del santo.

L’obiettivo è quello di promuovere e valorizzare il Cammino di Sant’Efisio. La struttura sarà infatti dedicata ad ospitare i pellegrini e alcune attività connesse al cammino religioso. Inoltre, verrà impiegato come luogo per l’esposizione di mostre o altre iniziative.

L’accordo prevede che l’immobile situato a Nora resti di proprietà del Comune di Pula per 15 anni e nel frattempo dovrà provvedere alle manutenzioni.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE