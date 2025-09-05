Nora, l’ex casa del parroco di Sant’Efisio affidata al comune di Pula

Raggiunto un accordo con il Comune di Cagliari. L'obiettivo è quello di promuovere e valorizzare il Cammino di Sant'Efisio

È stato raggiunto un accordo tra il Comune di Cagliari e il Comune di Pula per la concessione in uso gratuito all’amministrazione di Pula della ex casa del parroco di Sant’Efisio, uno dei luoghi simbolici della festa del santo.

L’obiettivo è quello di promuovere e valorizzare il Cammino di Sant’Efisio. La struttura sarà infatti dedicata ad ospitare i pellegrini e alcune attività connesse al cammino religioso. Inoltre, verrà impiegato come luogo per l’esposizione di mostre o altre iniziative.

L’accordo prevede che l’immobile situato a Nora resti di proprietà del Comune di Pula per 15 anni e nel frattempo dovrà provvedere alle manutenzioni.

