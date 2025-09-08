Porto Cervo, bimbo di 11 mesi trasportato in ospedale con elisoccorso

I genitori, una coppia di turisti, si sono preoccupati per il piccolo e hanno chiamato i soccorsi. Fortunatamente le sue condizioni sono apparse fin da subito buone

Una coppia di turisti si trovava in vacanza a Porto Cervo quando ha notato che il proprio bambino, di circa 11 mesi, ha cominciato a stare male.

Così, come riferito da Gallura Oggi, hanno avvisato i soccorsi che si sono immediatamente mobilitati con l’elicottero e hanno trasportato il bimbo in ospedale a Olbia.

Secondo quanto riferito, potrebbe essersi trattato di un’insolazione, ma fortunatamente il piccolo non è mai stato in pericolo di vita e i suoi valori sono apparsi quasi subito buoni.

