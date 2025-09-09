Mobilità verde, Ctm presenta i nuovi autobus elettrici Solaris e Otokar

“Ctm prosegue il suo percorso verso una mobilità sempre più sostenibile e innovativa, presentando alla città anche questi nuovi autobus elettrici da 18 metri Solaris Urbino 18E e i nuovi autobus elettrici da 12 metri Otokar e-Kent C”. Così il presidente di Ctm, Fabrizio Rodin, ha presentato i nuovi autobus elettrici della compagnia cagliaritana. Gli autobus Solaris sono 18, per un costo totale della fornitura (inclusa formazione) di 14.072.280 €, mentre gli Otokar sono 14, per un costo totale di 6.872.173 € inclusa formazione e charger.

“In particolare i mezzi da 18 metri andranno a costituire l’ossatura del progetto strategico Brt (Bus Rapid Transit) che collegherà Cagliari a Quartu Sant’Elena passando per il Poetto, offrendo una linea veloce, sostenibile e ad alta capacità”. Gli autobus elettrici presentano anche un importante vantaggio: “Non richiedono la realizzazione di nuove infrastrutture, consentendo così di aumentare subito la capacità di trasporto senza cantieri”.

Dal nuovo hub della Plaia fino a Quartu i cittadini avranno un collegamento diretto e rapido con il mare e con la rete metropolitana. “Grazie ai finanziamenti Pnrr e Psnms, ricevuti al Comune di Cagliari, mettiamo a disposizione della città e dell’area metropolitana un trasporto pubblico moderno, sostenibile e vicino alle esigenze dei cittadini” conclude Rodin.

Per il Comune di Cagliari, soddisfatto l’assessore alla mobilità Yuri Marcialis. “La presentazione dei nuovi autobus elettrici del Ctm rappresenta un risultato concreto della collaborazione tra il Comune di Cagliari e l’azienda di trasporto metropolitano. È un passo che conferma l’impegno dell’Amministrazione verso una mobilità più sostenibile, efficiente e attenta alla qualità della vita urbana. Con il sostegno a Ctm continuiamo a investire in un sistema di trasporto pubblico innovativo, capace di ridurre le emissioni, migliorare l’ambiente e offrire ai cittadini servizi moderni e sicuri”.

Una novità vantaggiosa anche per Quartu Sant’Elena, come spiega l’assessora alla mobilità della Giunta Milia, Elisabetta Atzori. “Con il duplice obiettivo di migliorare l’offerta al cittadino ed essere contestualmente sul pezzo in un’ottica di rispetto dell’ambiente. Il Bus Rapid Transit, già inserito nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile recentemente approvato a Quartu in Consiglio comunale, darà un’ulteriore spinta all’utilizzo dei mezzi pubblici, e quindi alla rinuncia all’auto privata. È ​la conferma che la collaborazione tra il Ctm e l’Amministrazione di Quartu sta dando ottimi risultati”.

Il direttore generale di Ctm Spa, Bruno Useli, ricorda che “la flotta di CTM è composta da 347 veicoli”. Si tratta di 182 autobus ancora diesel, 5 autobus snodati ibridi Euro 6, 30 filobus, 119 autobus elettrici. “Con l’arrivo di questi 32 nuovi autobus elettrici, in consegna entro dicembre 2025, arriviamo a 151 autobus elettrici e la flotta compirà un ulteriore salto in avanti nella transizione ecologica”. Un percorso che si traduce in un importante risultato: “Già entro la fine di quest’anno, la quota di veicoli elettrici e a zero emissioni rappresenterà quasi il 50% della flotta e guardando al 2026 ci avvicineremo all’80%“.​

