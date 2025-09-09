Monserrato, trovato con 400Gr di hashish: 41enne in manette

Un 41enne cagliaritano è stato arrestato stamattina dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. L’uomo, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato nel centro di Monserrato per una mancata precedenza.

Insospettiti dal suo atteggiamento, i militari hanno perquisito il suo veicolo e, successivamente, la sua abitazione. In totale, sono stati sequestrati 400 grammi di hashish, 3.450 euro in contanti (considerati il ricavato dell’attività di spaccio), due bilancini di precisione e il necessario per il confezionamento delle dosi.

Dopo le formalità di rito, il 41enne è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio per direttissima disposto dall’autorità giudiziaria.

