Vertenze Sulcis, la Regione chiede un cambio di passo al Governo

Si è tenuto oggi un tavolo istituzionale convocato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in cui era presente anche l'assessore Cani: "Necessario definire una nuova idea di industria in Sardegna"

La Regione chiede un cambio di passo al Governo per quanto riguarda le vertenze Sulcis, perché ora il rilancio non può più aspettare. Sul tema è intervenuto l’assessore all’Industria Emanuele Cani, nel corso del tavolo istituzionale convocato dal Mimit.

“Il ministro ci ha dato buone speranze e ora attendiamo risposte imminenti, perché il Dpcm è necessario per tutta la Sardegna oltre che per il Sulcis, ma in particolare è determinante per la ripresa produttiva di Eurallumina” ha sottolineato Cani.

L’assessore, nel suo intervento, ha evidenziato la necessità di lavorare non solo per la risoluzione delle vertenze, che riguardano in particolare le aziende Sider Alloys, Eurallumina e Portovesme Srl, ma anche per creare nuove opportunità dal punto di vista industriale, con la definizione di un vero e proprio programma di reindustrializzazione della Sardegna.

“Risolvere le crisi esistenti è fondamentale, ma dobbiamo nel contempo valutare nuove ipotesi di lavoro su altre filiere che oggi hanno grandi potenzialità, tra cui la nautica, le materie prime critiche e progetti innovativi come i data center, senza trascurare la grande prospettiva rappresentata dall’Einstein Telescope. Definire insomma una nuova idea di industria in Sardegna”, ha spiegato Cani.

