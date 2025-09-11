Militari israeliani in Sardegna, scontro aperto tra la Regione e Piantedosi

Dopo le parole pronunciate dal Ministro dell’Interno Piantedosi, in merito alla presenza dei militari israeliani in Sardegna, è arrivata la controreplica da parte della presidente della Regione Alessandra Todde.

La Presidente ha rilasciato un’intervista ai microfoni de Il Fatto Quotidiano in cui attacca le dichiarazioni del Ministro: “Prendo atto della risposta del ministro, secondo cui si tratta di comitive culturali e non di militari, presenti in Italia senza che nessuno abbia informato le istituzioni locali. Ho però l’impressione che Piantedosi non comprenda ciò che accade ogni giorno alla popolazione di Gaza. Qualcosa che non possiamo tollerare”.

“Faremo ciò che si può, ossia chiederemo spiegazioni alla Presidenza del Consiglio” ha aggiunto Alessandra Todde.

