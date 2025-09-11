Riola Sardo, blitz della Finanza: sequestrate oltre 2500 piante di cannabis

Un’operazione della Guardia di Finanza ha portato alla scoperta, in una cooperativa agricola, di una vasta piantagione di cannabis a Riola Sardo, che è stata interamente sequestrata.

All’interno erano presenti oltre 2.500 piante con un peso complessivo di circa 8 tonnellate. L’uomo indicato come rappresentante legale della cooperativa è stato denunciato all’autorità giudiziaria.

Inoltre, sono state sequestrate anche 7 chili di infiorescenze che erano pronte per essere immesse nel commercio, circa 40 chili di residui di lavorazione e oltre 2 chili di Kief.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it