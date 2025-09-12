Iglesias, tre cani abbandonati in un casolare: padrone 31enne denunciato

I cani sono stati trovati in stato di abbandono, privi di microchip, esposti alle intemperie e in condizioni precarie

I Carabinieri di Gonnesa hanno denunciato a piede libero un 31enne disoccupato di Iglesias con l’accusa di abbandono di animali. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato scoperto dopo che i militari, insospettiti dai latrati provenienti da un casolare, hanno effettuato un controllo.

All’interno dell’edificio, i Carabinieri hanno trovato tre cani in stato di abbandono, privi di microchip, esposti alle intemperie e in condizioni precarie. Sul posto è intervenuto un veterinario della ASL, che ha disposto il trasferimento immediato degli animali al canile comunale di Carbonia, dove sono stati accolti e messi al sicuro.

L’autorità giudiziaria è stata informata dell’accaduto e i Carabinieri di Gonnesa stanno proseguendo le indagini.

