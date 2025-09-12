La fortuna ha baciato la Sardegna nelle recenti estrazioni del Lotto e del 10eLotto, con vincite complessive superiori ai 142.000 euro

La dea bendata bacia Usini e San Teodoro: vinti oltre 142.000 euro

La fortuna ha baciato la Sardegna nelle recenti estrazioni del Lotto e del 10eLotto, con vincite complessive superiori ai 142.000 euro.

La vincita più consistente è stata registrata a Usini, in provincia di Sassari, dove un giocatore ha centrato una quaterna secca sulla ruota di Firenze. Con una puntata di soli 5 euro sui numeri 9-12-36-44, il fortunato si è aggiudicato 129.500 euro, la cifra più alta dell’ultimo concorso di giovedì 11 settembre, secondo quanto riportato dall’Agenzia Agimeg.

Sempre in provincia di Sassari, a San Teodoro, la sorte ha premiato un altro giocatore. Nella frazione Traversa, è stato centrato un “5” in modalità istantanea del 10eLotto, che ha fruttato una vincita di 12.500 euro.

Questi due premi confermano la Sardegna come protagonista delle recenti estrazioni, portando sul territorio una somma totale di oltre 142.000 euro.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it