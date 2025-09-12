Paura nella notte a Zeppara: in fiamme un’automobile in piazza Chiesa

Un’auto è stata completamente distrutta da un incendio nella notte a Zeppara, frazione di Ales. Le fiamme, divampate poco dopo la mezzanotte, hanno avvolto una Fiat Punto parcheggiata in piazza Chiesa.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento immediato dei vigili del fuoco del distaccamento di Mogoro, che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area. L’auto, di proprietà di un uomo di 50 anni, è andata completamente perduta.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Mogoro per i rilievi. L’origine dell’incendio è ancora da chiarire, ma non si esclude l’ipotesi dolosa.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it