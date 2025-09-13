Cagliari, Jeda: “Ottimo mercato in entrata, è tempo di dimostrare sul campo”

Calciomercato concluso, sosta per le nazionali superata, adesso è il momento di iniziare a fare sul serio per il Cagliari di Fabio Pisacane. Di questo, e altro, ne abbiamo parlato con Jeda, ex attaccante rossoblù che è sempre rimasto affezionato alla Sardegna e alla maglia di questa terra.

Mercato e sosta per le Nazionali conclusi, ora si inizia a fare sul serio: come vede il Cagliari per questa stagione?

“Con il mercato chiuso e la sosta per le nazionali conclusa, il Cagliari dovrà concentrarsi al meglio sul suo campionato e cercare di fare il meglio, anche rispetto all’anno scorso. Ogni stagione è una situazione nuova, c’è un nuovo allenatore che è una grande sorpresa. Pisacane dovrà dimostrare il suo valore, sarà un campionato impegnativo e la squadra dovrà dimostrare di aver fatto le cose per bene. Secondo me, i giocatori nuovi che sono arrivati, sono ottimi e funzionali per il raggiungimento dell’obiettivo di squadra”.

⁠I rossoblù hanno optato per l’avvicendamento in panchina tra Nicola e Pisacane, la ritiene una scelta corretta? Cosa può portare Pisacane alla squadra?

“Non possiamo paragonarli, Nicola ha già esperienza di diversi anni in Serie A mentre Pisacane ha appena iniziato, ma secondo me questo cambio prima o poi doveva arrivare. Pisacane può essere la scelta giusta, considerando i suoi anni da giocatore e il lavoro fatto con la Primavera. Può portare questa esperienza in prima squadra, la cosa importante è aver scelto i giocatori giusti per il progetto Cagliari che fa tutta la differenza di questo mondo”.

Il direttore Angelozzi ha detto che la prima scelta per l’attacco era Cutrone, finito poi al Parma, da qui l’arrivo di Belotti. Al Cagliari serviva più un centravanti di movimento come Cutrone o un uomo d’area come Belotti?

“Angelozzi è tra i direttori più esperti in Italia. La scelta in attacco non cambia molto, sono due bomber. Belotti ha grande esperienza, anche internazionale, vede bene la porta e può portare davvero un buon numero di gol oltre che grande aiuto alla squadra. L’importante è aver preso un giocatore importante, come Belotti, che non farà rimpiangere nessuno”.

Al netto di Belotti, come giudica il mercato in entrata e in uscita del Cagliari?

“Sul mercato in uscita, secondo me, è stato fatto quel che andava fatto. In entrata si è operato bene, iniziando bene anche il campionato sapendo di dover lottare fino alla fine per la salvezza. Chi è arrivato sono nomi giusti per la piazza di Cagliari, chi arriva in rossoblù deve essere motivato, e questo è importante. Sono tutti nomi adatti per fare bene e integrarsi al 100% con la città”.

Alla Unipol Domus, arriva il Parma di Cuesta, allenatore più giovane del campionato seguito proprio da Pisacane. Che partita si aspetta e cosa dovrà fare il Cagliari?

“Sarà un banco di prova importante, è un confronto tra allenatori emergenti ed è una sfida anche per loro, per dimostrare cosa sanno fare in panchina. Entrambi hanno nuove idee, linfa nuova per il campionato, e lo scontro tra loro è molto interessante. Sarà una gara dura ma non siamo ancora nel momento decisivo della stagione. Il Cagliari dovrà sfruttare al massimo il fattore casa e il suo pubblico, elementi imprescindibili per il campionato”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it