Mondiali di Murra, in Slovenia vincono i francesi: sardi terzi

Ottima prova come sempre da parte dei murradores sardi al Murramundo 2025, l’incontro internazionale di murra andato in scena lo scorso fine settimana nel borgo istriano di Pregaro.

La Sardegna era rappresentata da una delegazione composta da 5 coppie, che sotto le fronde degli alberi di una piazza hanno sfidato giocatori provenienti da tutto il Mediterraneo, dove il gioco identitario continua a essere profondamente radicato. E proprio nell’Isola è nata la competizione, ormai diventata itinerante come le grandi kermesse sportive.

Su 220 partecipanti complessivi, il risultato migliore è arrivato da Ubaldo Serra di Ghilarza e Gianni Boi di Tertenia, che hanno conquistato un prestigioso terzo posto, arrendendosi soltanto ai valdostani e ai rappresentanti della contea di Nizza, già vincitori dell’edizione 2024 in Catalogna.

“Giochiamo velocissimi” ha raccontato Ubaldo Serra al Tg1 Rai. “Ci capiamo con tutti, corsicani, greci, istriani”. Serra si concede anche una battuta sulla sconfitta nel “derby” italiano contro i valdostani: “Hanno vinto perché ci siamo seduti. Noi siamo abituati a giocare in piedi, loro invece hanno giocato seduti”.

