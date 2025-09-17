Cagliari, furto in negozio dal valore di 700€: 23enne finisce in manette

L'uomo, scoperto durante il furto, ha tentato di fuggire dal negozio con le minacce. I carabinieri lo hanno bloccato e arrestato

I Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari hanno arrestato ieri sera un 23enne senegalese, già noto alle forze dell’ordine, accusato di rapina impropria.

L’uomo si era introdotto in un negozio di prodotti per la casa e la persona in via Pola, rubando merce per circa 700 euro. Mentre cercava di fuggire, una dipendente lo ha affrontato; a quel punto il 23enne l’ha minacciata per assicurarsi la fuga.

Una chiamata al 112 ha allertato i Carabinieri, che sono arrivati sul posto in pochi minuti, bloccando il giovane prima che potesse allontanarsi. L’intervento rapido e risolutivo dei militari ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima, come stabilito dall’Autorità Giudiziaria.

