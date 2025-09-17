Cagliari, uso indebito di carte di pagamento e furto: 24enne arrestato

L'operazione è partita dalla denuncia di un 67enne di Cagliari, a cui era stato rubato il portafoglio contenente soldi e carte di credito

Questa notte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari hanno arrestato un 24enne di origine tunisina, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto, ricettazione e uso illecito di carte di pagamento.

L’operazione è partita dalla denuncia di un 67enne di Cagliari, a cui era stato rubato il portafoglio contenente soldi e carte di credito la sera prima al Poetto. Grazie alla descrizione fornita dalla vittima, i militari hanno individuato il sospettato in piazza del Carmine, proprio mentre stava usando una delle carte rubate per comprare delle sigarette da un distributore automatico.

Alla vista dei Carabinieri, il giovane ha provato a scappare, ma è stato subito bloccato dopo un breve inseguimento a piedi. La successiva perquisizione ha portato al ritrovamento di altre carte di credito rubate. L’arrestato è stato trattenuto in attesa del giudizio direttissimo, fissato per la mattina stessa.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it