Marrubiu, 41enne fugge dai domiciliari: arrestato due volte in 24 ore

Il 41enne non si è fermato all'alt durante la commemorazione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e ha minacciato e aggredito gli agenti

Due arresti in meno di 24 ore per un uomo di 41 anni a Marrubiu. Domenica scorsa, l’uomo, residente a San Nicolò d’Arcidano, è stato inizialmente fermato dalla polizia locale mentre era alla guida di un’auto rubata. Il 41enne non si è fermato all’alt durante la commemorazione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e ha minacciato e aggredito gli agenti.

Bloccato grazie all’intervento di un carabiniere, era stato posto agli arresti domiciliari. Poco dopo, però, è evaso ed è stato nuovamente fermato. L’uomo deve ora rispondere di resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale.

Nei giorni scorsi, la pubblica ministera Daniela Muntoni aveva chiesto la custodia cautelare in carcere, ma la giudice Paola Bussu ha optato per gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L’udienza è stata rinviata al 22 settembre.

