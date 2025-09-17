Tragedia a Mamoiada: 18enne perde la vita in un incidente in scooter

Drammatico incidente questa mattina a Mamoiada. Un ragazzo di 18 anni, alla guida di uno scooter, è morto dopo essersi schiantato contro un furgone parcheggiato all’uscita del paese.

Sul luogo dell’incidente, gli operatori del 118 hanno immediatamente avviato le procedure di rianimazione in strada, ma purtroppo ogni tentativo si è rivelato inutile a causa delle gravissime condizioni del giovane.

Sono intervenuti anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area. Le autorità hanno aperto un’inchiesta per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

