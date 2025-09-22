Villanovaforru, ansia per il bambino investito: resta in condizioni gravissime

Il piccolo ha riportato un trauma cranio-facciale dopo l’impatto con un’Ape. Trasportato d’urgenza in elisoccorso, è ricoverato al Brotzu di Cagliari

Restano critiche le condizioni del bambino di 6 anni investito ieri pomeriggio a Villanovaforru mentre si trovava in sella a una piccola bicicletta lungo la provinciale che porta a Sanluri. L’incidente è avvenuto sotto gli occhi dei genitori, che erano con lui al momento dell’impatto.

Il piccolo, dopo essere stato soccorso dal personale del 118, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari a bordo dell’elisoccorso dell’Areus. I medici gli hanno riscontrato un grave trauma cranio-facciale ed è rimasto in osservazione per tutta la notte nel trauma center del nosocomio cagliaritano.

Alla guida del mezzo, un’Ape, c’era un pensionato del paese. L’uomo si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi e collaborare con le autorità. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Furtei, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

