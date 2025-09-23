Paura a Macomer, camper prende improvvisamente fuoco: salvi due turisti e un cane

Il mezzo è andato purtroppo distrutto, ma la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco hanno fornito la massima assistenza ai due turisti

Paura ieri sulla strada statale 129 bis, nella zona di Macomer, dove un camper all’interno del quale si trovava una coppia di turisti tedeschi con il loro cane, ha preso improvvisamente fuoco.

Chiamati i soccorsi, è intervenuta sul posto la Polizia di Stato insieme ai Vigili del Fuoco, che si sono occupati della messa in sicurezza dei passeggeri e del mezzo.

Secondo quanto riferito, l’incendio sarebbe partito per via di un cortocircuito. Le fiamme hanno poi colpito delle bombole a gas, che hanno favorito l’esplosione e la completa distruzione del camper.

Avendo perso tutti i documenti, i turisti sono stati ospiti in Commissariato e in un hotel cittadino, poi si sono messi in contatto con il Consolato tedesco per poter organizzare il viaggio di ritorno a casa.

