Sant’Antioco, sequestro locali occupati abusivamente e due arresti per droga

I Carabinieri di Sant'Antioco hanno avviato un'attività investigativa dettagliata, documentando l'occupazione abusiva e lo spaccio di droga

Due persone sono state arrestate ad Sant’Antioco dopo aver occupato abusivamente locali comuni di un complesso residenziale e averli trasformati in un centro di spaccio. Il blitz, condotto dai Carabinieri, è l’epilogo di un’indagine che ha avuto inizio ad aprile 2025.

I residenti del complesso comunale avevano da tempo denunciato la presenza di una coppia – un 60enne e la sua compagna di 48 anni, entrambi disoccupati e già noti alle forze dell’ordine – che aveva occupato cantine e spazi comuni, rendendoli una vera e propria abitazione abusiva. Dopo che le segnalazioni al Comune non avevano portato a una soluzione immediata, la questione è stata discussa in una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto, e a cui ha preso parte anche il Sindaco. In quella sede è stato deciso un piano per ripristinare la legalità.

Da aprile 2025, i Carabinieri di Sant’Antioco hanno avviato un’attività investigativa dettagliata, documentando non solo l’occupazione senza titolo, ma anche una fiorente attività di spaccio all’interno dei locali.

In un episodio precedente, il 12 luglio 2025, la stessa coppia era stata arrestata e erano stati sequestrati 49 grammi di cocaina, 4,8 grammi di marijuana e oltre 1.500 euro in contanti. Proprio da quell’arresto è partita un’informativa che ha convinto il GIP del Tribunale di Cagliari a emettere un provvedimento di sequestro preventivo dei locali, finalizzato a porre fine alle attività illecite.

Nelle prime ore di oggi, i Carabinieri, supportati da altre Stazioni e dal Nucleo Operativo, hanno eseguito il sequestro. Durante l’operazione, i militari hanno perquisito gli indagati, trovando altri 6 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, 2 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento, una bilancina di precisione e 410 euro in contanti.

La coppia è stata arrestata con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio in concorso e immediatamente portata in Tribunale a Cagliari per il rito direttissimo. I locali sono stati posti sotto sequestro preventivo per restituire gli spazi comuni ai legittimi affittuari e per ripristinare la legalità.

