Scomparsa Cinzia Pinna, un uomo posto in stato di fermo per omicidio

Il fermo è avvenuto al culmine di una rocambolesca fuga tentata dall'uomo nella mattinata di oggi. Ragnedda è scappato dal porto di Cannigione

Emanuele Ragnedda, 41 anni, imprenditore vinicolo di Arzachena, è stato fermato con l’accusa di omicidio in relazione alla scomparsa di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo della quale non si avevano notizie dall’11 settembre, quando è sparita a Palau.

L’uomo è stato bloccato dai Carabinieri, con la collaborazione della Guardia Costiera, mentre tentava di fuggire su un’imbarcazione dal porto di Canniggione.

Oltre a Ragnedda, è indagato per occultamento di cadavere anche un giovane milanese di 26 anni.

