Oristano, deceduta donna 86enne che aveva contratto la Febbre del Nilo

Una donna di 86 anni, originaria di Silì, è deceduta questa mattina all’ospedale di Oristano a causa di complicazioni legate al virus del Nilo Occidentale. Secondo le prime informazioni, la paziente soffriva anche di altre patologie pregresse.

Il decesso porta a tre il numero delle vittime della Febbre del Nilo nella provincia di Oristano nel corso dell’ultimo mese.

Appena una decina di giorni fa, un’anziana paziente di oltre sessant’anni residente a Cabras era morta per le stesse cause. Qualche settimana prima, un uomo di Ghilarza era deceduto anch’egli in seguito a complicazioni sopraggiunte dopo aver contratto il virus.

