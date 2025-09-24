Cagliari, trasporto sanitario urgente a Roma per un bambino di 5 anni

Un volo sanitario d’emergenza è stato effettuato nella serata di ieri, 23 settembre, con il trasferimento di un bambino di 5 anni da Cagliari a Roma.

Il piccolo paziente, le cui condizioni erano considerate critiche, necessitava di essere trasportato d’urgenza dall’Ospedale Brotzu di Cagliari all’ospedale pediatrico Bambino Gesù nella capitale. Per la missione è stato impiegato un velivolo G-650 dell’Aeronautica Militare.

L’aereo, decollato da Roma-Ciampino, è atterrato a Cagliari per imbarcare il bambino, che ha viaggiato sotto costante monitoraggio di un’équipe medica e in compagnia del padre. Una volta atterrato nuovamente a Roma-Ciampino, un’ambulanza ha atteso il piccolo per completare il suo trasferimento e il successivo ricovero nella struttura ospedaliera.

