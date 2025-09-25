Cagliari, controlli in piazza del Carmine: 5 persone allontanate e 2 denunciate

L'obiettivo dell'attività è contrastare il degrado urbano e garantire maggiore sicurezza ai numerosi cittadini che frequentano quotidianamente la zona

I Carabinieri mantengono alta la pressione in piazza del Carmine, nel cuore del quartiere Stampace a Cagliari, un’area designata con ordinanza prefettizia come zona a sicurezza rinforzata. L’obiettivo dell’attività è contrastare il degrado urbano e garantire maggiore sicurezza ai numerosi cittadini che frequentano quotidianamente la zona.

Ieri sera, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, supportati dalle Stazioni Carabinieri di Stampace e Villanova, hanno condotto un blitz straordinario di prevenzione che ha portato al controllo e all’identificazione di oltre trenta persone.

Al termine delle verifiche, cinque individui già noti alle forze dell’ordine sono stati raggiunti da un ordine di allontanamento dall’area. Inoltre, due uomini sono stati denunciati a piede libero. Si tratta di un 22enne tunisino, fermato mentre violava un precedente provvedimento di allontanamento dal perimetro di sicurezza, e di un 25enne originario della Guinea, che ha opposto resistenza ai militari durante le operazioni di identificazione. Quest’ultimo, già sottoposto al divieto di dimora nel Comune di Cagliari, ha spinto i carabinieri nel tentativo di sottrarsi al controllo, ma è stato prontamente bloccato.

