Cagliari, residuo pena per atti sessuali con minore: 72enne arrestato

I Carabinieri della Stazione di Pirri hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Cagliari nei confronti di un 72enne residente in città, già noto alle forze dell’ordine.

Il pensionato deve scontare un residuo di pena di un anno e quattro mesi di reclusione. La condanna è definitiva ed è relativa al reato di atti sessuali con minorenne, commessi tra giugno e settembre del 2015, che avevano portato a una sentenza iniziale di sette anni. Oltre alla pena detentiva, il provvedimento prevedeva anche l’interdizione dai pubblici uffici e il pagamento delle spese processuali.

Rintracciato presso la propria abitazione, l’uomo è stato posto in regime di detenzione domiciliare per scontare la parte finale della condanna.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it