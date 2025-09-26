Siniscola, entrano in spiaggia con il fuoristrada: 4 persone multate

I quattro trasgressori, dopo essere stati invitati a spostare i veicoli, sono stati multati con una sanzione di 210 euro

Nella mattinata, nel comune di Siniscola, in località Cannuzzelli Mandra e Pische, alcuni fuoristrada sono stati sorpresi a transitare e sostare in un’area demaniale a ridosso del mare.

Una pattuglia della Base navale è intervenuta rapidamente sul posto, contestando ai conducenti la violazione dell’articolo 3, lettera g, dell’ordinanza balneare della Regione Sardegna, che vieta il transito e la sosta sull’arenile.

I quattro trasgressori, dopo essere stati invitati a spostare i veicoli, sono stati multati con una sanzione di 210 euro ciascuno.

