Cagliari, i convocati per la gara contro l’Inter: assenti Zappa e Luvumbo

L'allenatore del Cagliari ha diramato la lista dei 26 giocatori che domani saranno a disposizione per la gara contro l'Inter

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha diramato la lista dei 26 giocatori convocati per la gara di domani, ore 20:45 alla Unipol Domus, contro l’Inter di Cristian Chivu, valevole per la 5a giornata del campionato di Serie A.

Non sarà della gara Gabriele Zappa, uscito anzitempo nel match di Coppa Italia contro il Frosinone. Il difensore rossoblù si è sottoposto oggi ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione del retto femorale; il rientro in campo è previsto dopo la sosta per le nazionali di ottobre.

Ancora fuori dai convocati anche Zito Luvumbo: l’attaccante angolano, dopo diverse settimane di stop, ha ripreso ad allenarsi parzialmente con il gruppo ma tornerà a completa disposizione solo alla ripresa degli allenamenti nella giornata di martedì 30 settembre.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it