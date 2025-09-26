Morte Gaia Costa, nel momento Vivian Spohr non si trovava al cellulare

Le indagini sullo smartphone sono ancora in corso, ma se il dato venisse confermato, verrebbe meno una delle possibili aggravanti

Le prime indiscrezioni emerse dall’accertamento tecnico sullo smartphone di Vivian Spohr suggeriscono che la manager tedesca non stesse usando il telefono al momento dell’incidente in cui ha travolto e ucciso Gaia Costa.

La notizia, pur preliminare, arriva dalla Procura di Tempio e rappresenta un elemento importante per fare luce sul tragico investimento avvenuto lo scorso 8 luglio in via Aga Khan, a Porto Cervo.

Le indagini sullo smartphone sono ancora in corso, ma se il dato venisse confermato, verrebbe meno una delle possibili aggravanti a carico della donna, indagata per la morte della giovane 24enne di Tempio.

