Alghero, rissa al matrimonio tra genero e suocera: ecco com’è finita in tribunale

Doveva essere un giorno di festa, ma si è trasformato in un incubo. Il matrimonio tra un 36enne di Sassari, dipendente di una ditta casearia in Repubblica Ceca, e la compagna conosciuta proprio all’estero, non si è mai celebrato. La cerimonia era fissata lo scorso giugno, ma la vigilia ha segnato la fine della storia d’amore.

Durante la festa pre-nuziale in una villa di lusso ad Alghero, lo sposo avrebbe dato in escandescenze fino a scontrarsi con i Carabinieri intervenuti sul posto. L’alterco con la suocera, che parrebbe nato per un banale ritardo di un addetto al bar, sarebbe poi degenerato in un confronto fisico davanti agli occhi increduli della promessa sposa e dei familiari.

L’uomo era stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Due giorni fa, assistito dall’avvocato Marco Palmieri, ha patteggiato un anno di reclusione davanti al giudice del tribunale di Sassari, dove ha anche mostrato i segni della colluttazione.

Il matrimonio, intanto, è saltato definitivamente e il 36enne, lasciata la Sardegna, è tornato a vivere in Repubblica Ceca.

