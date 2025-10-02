Udinese-Cagliari, sarà Ruben Arena a dirigere l’incontro

L'arbitro è entrato nell'organico della Can di Serie A e Serie B dall'anno scorso e sarà la prima volta che dirigerà un match dei rossoblù

Sarà Alberto Ruben Arena a dirigere la gara tra Udinese e Cagliari in programma domenica 5 ottobre alle 12.30 al Bluenergy Stadium.

Questa mattina, infatti, l’Aia ha reso note le designazioni arbitrali per il prossimo turno di campionato. Il direttore di gara è entrato dall’anno scorso a far parte dell’organico che copre la Serie B e la Serie A e questa sarà la prima volta che dirigerà un incontro dei rossoblù.

Definiti anche gli assistenti, che saranno Giovanni Baccini di Conegliano e Marco Ceccon di Lovere. Il quarto ufficiale invece sarà Giuseppe Mucera, mentre in sala Var ci saranno Di Paolo e Prontera.

