Vertenza Portovesme, Glencore rassicura: “Prosegue attività per attrarre investitori”

Si è tenuto oggi un incontro al Mimit per analizzare la situazione: "La priorità dell'azienda è garantire la gestione sicura e responsabile dello stabilimento" afferma Glencore

Prosegue l’acceso dialogo sulla vertenza Portovesme che oggi è stata discussa in un incontro convocato dal Ministro Urso.

Al tavolo era presente anche Glencore che ha ribadito: “che la priorità dell’azienda è garantire la gestione sicura e responsabile dello stabilimento di Portovesme. Come concordato con il Mimit, la linea zinco resta in regime di cura e manutenzione temporanea mentre prosegue l’attività del Mimit per attrarre potenziali investitori”.

In seguito all’incontro sono poi intervenuti i sindacati Filctem-Cgil che hanno parlato ai microfoni dell’Ansa: “Di fatto abbiamo perso 10 mesi. L’unica buona notizia che è arrivata dal tavolo è che lo stabilimento di San Gavino continuerà a produrre per tutto il 2026”.

