Sardegna, torna il pericolo incendi: 22 in un giorno, due canadair a Siris

Sul posto sono intervenuti anche due elicotteri, provenienti da Villasalto e Fenosu. Altri 4 incendi hanno poi richiesto il supporto di mezzi aerei

Sembra essere tornato pericolosamente il pericolo incendi in Sardegna. Come riferito dal report della Forestale, sono stati 22 i roghi divampati quest’oggi e in 5 di questi è stato necessario l’intervento di mezzi aerei, per alcuni anche della flotta nazionale.

Due elicotteri, provenienti da Villasalto e Fenosu, sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento di un incendio scoppiato nel comune di Siris, in un terreno boschivo-rurale. Tuttavia, il vasto incendio ha costretto le squadre impegnate a chiamare anche il supporto di due Canadair, che sono giunti dalle basi di Olbia e Ciampino.

Mezzi aerei in azione anche a Iglesias, Norbello e San Basilio, ma ha destato grande preoccupazione anche l’incendio scatenatosi a Guamaggiore. Sul posto è intervenuto un elicottero proveniente da Villasalto e un Canadair arrivato dalla base di Ciampino.

