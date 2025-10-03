Cagliari, violenza sessuale in pieno centro: arrestato un 25enne

Momenti di paura nella tarda serata di ieri in piazza Unione Sarda, dove una ragazza di 20 anni è stata aggredita da un 25enne originario della Guinea, senza fissa dimora e già noto alle Forze dell’Ordine. L’uomo è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile del Comando Provinciale con l’accusa di violenza sessuale.

Secondo la ricostruzione, l’aggressore avrebbe avvicinato la giovane insistendo con richieste di natura sessuale, per poi afferrarla con forza, palpeggiarla e tentare di baciarla. La vittima è riuscita a divincolarsi grazie all’intervento di un conoscente, riuscendo così a contattare immediatamente il 112.

Le pattuglie giunte sul posto hanno rintracciato il sospettato poco distante. La descrizione della ragazza ha confermato l’identità dell’uomo, già arrestato lo scorso 20 settembre in piazza del Carmine per resistenza a pubblico ufficiale e nuovamente denunciato e allontanato dall’area il 1° ottobre durante i controlli straordinari.

Il 25enne è stato bloccato, portato in caserma per le formalità di rito e poi trasferito presso la Casa circondariale “Ettore Scalas” di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

