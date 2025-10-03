Morte William Manca, rilevata una frattura al costato: proseguono le indagini

Omissione di soccorso, abbandono e occultamento di cadavere: sono queste le ipotesi di reato contestate, ma nessun nome finora è stato scritto sul registro degli indagati

William Manca aveva riportato una frattura al costato e aveva assunto grandi quantità di alcol: questo è ciò che era emerso dal risultato dell’autopsia e dagli esami tossicologici.

Un’indicazione del fatto che la vittima potrebbe essere stata coinvolta in una colluttazione con qualcuno, a meno che il costato non si sia fratturato quando il corpo è stato abbandonato nella campagna in cui è stato ritrovato.

I Carabinieri intanto proseguono nelle indagini alla ricerca del colpevole reo anche di omissione di soccorso, abbandono e occultamento di cadavere. Al momento non risulta esserci alcun nome scritto sul registro degli indagati.

