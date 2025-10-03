Caos al centro di accoglienza di Cabras: accoltellamento nella notte, arrestato 30enne

Una lite degenerata con un accoltellamento: questa sembrerebbe essere una possibile ricostruzione di quanto avvenuto a Cabras. La vittima, un 27enne, non sarebbe in pericolo di vita

Caos e violenza al centro di accoglienza di Cabras dove un uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio: si tratterebbe di un 30enne originario della Turchia.

Secondo quanto riferito, l’uomo avrebbe aggredito un 27enne originario del Pakistan ferendolo alla spalla. Immediato l’arrivo dei soccorsi che lo hanno poi trasferito al San Martino di Oristano. In base a quanto trapelato, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Oristano, che hanno poi avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto.

