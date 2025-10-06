Oristano, due nuovi casi di Febbre del Nilo: un uomo ricoverato in ospedale

Si tratta di due ultraottantenni, un uomo e una donna. Quest'ultima è stata dimessa stamattina con terapia domiciliare

Due nuovi casi di Febbre del Nilo sono emersi quest’oggi a Oristano. A comunicarlo è stata la Asl, dopo gli accertamenti previsti, e così il computo totale dall’inizio delle rilevazioni sintomatiche è salito a 37.

Secondo quanto riferito, si tratta di due persone ultraottantenni di cui un uomo residente a Oristano e una donna residente a Baratili San Pietro. L’uomo è stato ricoverato al San Martino, mentre la donna è stata dimessa con terapia a domicilio.

Intanto la Asl ha già avviato le operazioni di indagine epidemiologica e la circoscrizione delle aree di residenza dei due pazienti, invitando tutti i cittadini alla massima cautela.

